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Утвержден график распределения эфирного времени для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь
Источник материала: Кировец
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Утвержден график распределения эфирного времени для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь
Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
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