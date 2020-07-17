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Утвержден график распределения эфирного времени для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь

17.07.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Утвержден график распределения эфирного времени для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь

Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

 
 
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Постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
 
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