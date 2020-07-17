Они не служили в армии. Но оказались способны объединиться

Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова. Три женщины, исполнившие в данной политической ситуации обязанности мужчин. Главным событием вчерашней ленты новостей стала фотография – снимок, на котором рядом оказались три прекрасные белорусские женщины.Три женщины, исполнившие в данной политической ситуации обязанности мужчин.





Я имею сейчас в виду не гендерную роль, а ту политическую роль лидеров и переговорщиков, которая традиционно закрепляется в общественном сознании за мужчинами. Дескать, у «сильного пола» больше возможностей объединиться на общих основаниях и в принципе договориться о сотрудничестве. Но, кажется, именно сейчас этого объединения ждало действительно все общество. Потому что объединились люди, не имеющие (или не выказывающие, во всяком случае) личных амбиций. Все три женщины при этом исполнили обязанности вполне конкретных мужчин. Светлана Тихановская была вынуждена стать кандидатом в президенты вместо арестованного мужа. Вероника Цепкало вышла на первый план после не регистрации своего мужа, оболганного и ошельмованного. Мария Колесникова приступила к руководству штаба Виктора Бабарико после ареста его сына и начальника штаба, Эдуарда.





Будем надеяться, все не закончится фотографией трех прекрасных дам, на фоне которой портрет госпожи Ермошиной кажется портретом Дориана Грея из романа Оскара Уайльда. Если штабы действительно смогут распределить зоны ответственности и смогут эффективно провести ближайшие двадцать с небольшим дней, депрессия, в которую погрузится общество после итоговой пресс-конференции главы ЦИРКа, будет значительно меньшей. И слабая надежда на это является одновременно надеждой на перемены. Жизнь ведь не заканчивается 9 и даже 10 августа. Будем надеяться на то, что она не закончится ни у кого в эти дни. А дальше продолжится и политическая борьба.





Но главное – Александр Лукашенко ведь отреагировал на эту фотографию! Уже отреагировал! Цитирую:









– Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно, – заявил президент.





Можно, конечно, трактовать так, что речь идет о мужчинах-«белобилетниках», аспирантах-уклонистах, детях престарелых и больных родителей. Но факт остается фактом: Лукашенко не в первый раз говорит о том, что президентом не должна стать женщина. В прошлый раз, когда он прямо сказал об этом – правда, завуалировав свое гендерное хамство словами о том, дескать, что слишком тяжелая ноша для женщины наша Конституция, – многие женщины возмутились. И возмутились по праву.





Действительно, женщины имеют полное моральное (не только юридическое) право руководить государством, даже не служа в армии. Имена Голды Меир, Маргарет Тэтчер, Беназир Бхутто, Индиры Ганди, Ангелы Меркель, Дали Грибаускайте, многих других премьер-министров, президентов, министров, глав парламентов – лучшее тому подтверждение, ибо справлялись они с управлением государствами лучше, чем Лидия Ермошина с половником для борща. Но дело в том, что наш верховный борщевар категорически отказывается признавать собственные ошибки. Абсолютизирует же он их просто потому, что… Ну, как его… Альфа-самец…





Инвалиды Франклин Делано Рузвельт (прикован к креслу-каталке) и Иосиф Сталин (известно, что страдал «сухорукостью») оказались во главе двух сверхдержав-победительниц во второй мировой войне. Нет, я Сталина не защищаю – одна из самых мерзких личностей в новейшей истории. Но его инвалидность – исторический факт. Черчилль и де Голль, правда, служили в армии – но, значит, счет – пятьдесят на пятьдесят.

Чего ж вам больше?

Если попытка таким образом ограничить законные права большого числа граждан будет все-таки предпринята, думаю, Венецианская комиссия даст свое заключение – да и Конституционный суд Республики Беларусь, каким бы он ни был карманным, будет обязан высказаться. Но лично я надеюсь на то, что авторитет трех женщин, оказавшихся сегодня на фотографии – вместо мужчин, которые так и не смогли своевременно сделать подобный снимок «на троих» – будет достаточно высок в обществе, чтобы помешать подобной глупости.







