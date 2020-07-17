ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Супер-пупер-ракета» США во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз

17.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пентагон подтвердил, что гиперзвуковая ракета, ранее названная президентом В последнее время глава Белого дома несколько раз рассказывал, что у Штатов "на стадии разработки есть очень много интересного", в том числе гиперзвуковая ракета.

Пентагон рассказал об испытании «супер-пупер-ракеты»



Пентагон подтвердил, что гиперзвуковая ракета, ранее названная президентом США Дональдом Трампом «супер-пупер-ракетой», во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает CNN, со ссылкой на чиновников Минобороны США.  

«Месяц назад Трамп объявил о начале создания в Соединенных Штатах «супер-пупер» ракеты, которая якобы в 17 раз быстрее, чем любая другая. Глава государства имел в виду проведенные в марте испытания ракеты, когда ее скорость превысила в 17 раз скорость звука», — пояснил представитель министерства обороны США.

В Минобороны США отметили, что специально для президента проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия, и Трамп «очень заинтересован» всем, что делается военными страны в этом направлении. 

В то же время, телеканал отметил, что супер-пупер-ракета вряд ли поступит на вооружение ранее 2023 года.

Ранее американский лидер заявил, что в США разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех существующих.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пентагон подтвердил, что гиперзвуковая ракета, ранее названная президентом В последнее время глава Белого дома несколько раз рассказывал, что у Штатов "на стадии...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тяжело только первые 3 дня». Активистки «Движения матерей 328» начали голодовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика