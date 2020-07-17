«Тяжело только первые 3 дня». Активистки «Движения матерей 328» начали голодовку

Движению «Матери 328» 16 июля исполняется 5 лет. За это время они провели множество акций и переговоров с депутатами Палаты представителей. Им удалось уменьшить сроки некоторых людей на 2 года.





Матери голодают уже в третий раз. Начинают две женщины-Алла Берналь и Елена Кузьмина. Затем к ним присоединятся другие участницы движения.





«Мы в очередной раз в глубоком отчаянии из-за того, что внимание властей проходит мимо нас – матерей, чьих детей осудили по статье 328. Особенно жестока 4 часть этой статьи, в которой в преступлении якобы участвует группа лиц. Часто в делах нет никаких групп и дети сидят по отдельности на скамье подсудимых. По этой части сроки бывают до 18 лет. Наши дети, осужденные по 4 части статьи 328, сидят по 14, 15, 16, 17 лет. За это время можно сломать жизнь не только детей, но и их родителей», – говорит Елена.





«Наркотики не заканчиваются, когда детей сажают. А декрет №6 борется не с наркотиками, а с наркоманами – теми, кому нужен курс реабилитации. Мы в отчаянии и объявляем новую голодовку, потому что требуем переквалификации дел по статье 328. Мы не говорим, что наши дети не виноваты. Мы знаем все детали, которые касаются статьи 328. Они виноваты, но не на такие сроки», – продолжает Елена Кузьмина.





«Наши дети – молодые инициативные люди, которые могут сделать очень многое в жизни, а в тюрьме они лишены такой возможности», – говорит Алла.









На тарелках написаны имена детей. По совету знакомого психолога, женщины садятся за стол и так мысленно связываются со своими детьми. Фото: Таня Капитонова / Belsat.eu













Матери молятся каждый день за своих детей. Цветы как символ Вечного огня. На заднем плане стоит сумка, в которой матери возят передачи в тюрьму. Фото: Таня Капитонова / Belsat.eu













У некоторых осужденных детей есть свои дети, которых они не могут воспитывать из-за своих огромных сроков. Коляска и игрушки – символы тoго, что их ждут дома. Фото: Таня Капитонова / Belsat.eu





Неустановленное лицо-самый главный враг статьи 328. Во всех делах есть «неустановленные лица», которые втянули осужденных в наркобизнес. Но государство не собирается и устанавливать».





Акция проходит в деревне, где летом живет Елена Кузьмина. Соседи относятся к ее деятельности положительно и иногда предлагают помощь.





«Мой сын Антон сидит в тюрьме, где нечеловеческие условия для жизни. Его даже лишают единого звонка со мной раз в месяц. Я не видела его 3 года. Он говорит, что сильно похудел: кожа обтягивает его кости. Скоро будет 6 лет, как он сидит», – рассказывает Инна Джумова.





«Благодаря нашему движению некоторые дети вышли на свободу раньше. В том числе мой сын. Через два дня будет 7 месяцев, как он дома. Я пришла на эту акцию, потому что хочу поддержать матерей, чьи дети находятся в тюрьме до сих пор. То, что происходит сегодня в стране – это сознательное уничтожение здоровой нации. Нельзя таким варварским способом уничтожать собственный народ», – говорит Людмила Жданович.





Опасность также представляет статья 411 УК РБ. По нему могут осудить заключенных, если у них в камерах найдут, например, пыль. Из-за этого увеличиваются сроки, которые могут дойти даже до пожизненного заключения. Активистки движения «Матери 328» хотят, чтобы эту статью полностью ликвидировали.







