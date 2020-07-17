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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нелегальный арсенал оружия нашли бойцы ГУБОП у жителя Пружанского района В поле зрения правоохранителей мужчина попал еще в апреле, после того, как продал однозарядный пистолет с глушителем, а также патроны к нему. Экспертиза показала,...

В поле зрения правоохранителей мужчина попал еще в апреле, после того, как продал однозарядный пистолет с глушителем, а также патроны к нему. Экспертиза показала, что все это пригодно для стрельбы. 57-летний подозреваемый привез пистолет из Украины в конце 80-х, когда переезжал жить в Беларусь. А спустя 30 лет мужчина решил продать оружие. Среди задержанных и 63-летний покупатель, сумма сделки составила 450 долларов. Торговца задержали позже, при попытке продать патроны для спортивно-охотничьего ружья. По информации ГУБОПиК, задержанные не являются охотниками. Сейчас их проверяют на причастность к браконьерству. Ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за хищение.