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Нелегальный арсенал оружия нашли бойцы ГУБОП у жителя Пружанского района

17.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В поле зрения правоохранителей мужчина попал еще в апреле, после того, как продал однозарядный пистолет с глушителем, а также патроны к нему. Экспертиза показала, что все это пригодно для стрельбы. 57-летний подозреваемый привез пистолет из Украины в конце 80-х, когда переезжал жить в Беларусь. А спустя 30 лет мужчина решил продать оружие. Среди задержанных и 63-летний покупатель, сумма сделки составила 450 долларов. Торговца задержали позже, при попытке продать патроны для спортивно-охотничьего ружья.  По информации ГУБОПиК, задержанные не являются охотниками. Сейчас их проверяют на причастность к браконьерству. Ранее один из них привлекался к уголовной ответственности за хищение. 
 
 
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В поле зрения правоохранителей мужчина попал еще в апреле, после того, как продал однозарядный пистолет с глушителем, а также патроны к нему. Экспертиза показала,...
 
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