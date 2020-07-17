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«Славянский базар» открылся в Витебске: выступление Лукашенко на торжественной церемонии, вручение премии Киркорову и яркий концерт

17.07.2020 09:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Славянский базар» открылся в Витебске: выступление Лукашенко на торжественной церемонии, вручение премии Киркорову и яркий концертВитебске: выступление Лукашенко на торжественной церемонии, вручение премии Киркорову и яркий концерт" class="one-news__figure-img">

Больше, чем просто культурное событие! Брэнд Беларуси, праздник славянской души, общей истории и единства народов. «Славянский базар» открылся в Витебске! 

Это единственный международный праздник, который удалось сохранить без переносов и отмен, несмотря на пандемию. Открыл форум искусств по традиции президент. И на ближайшие четыре дня город на Двине окажется в распоряжении популярных артистов из разных стран. 

Подробности смотрите в видеоинформации:



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Теги: Витебск
 
 
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Больше, чем просто культурное событие! Брэнд Беларуси, праздник славянской души, общей истории и единства народов. «Славянский базар» открылся в Витебске!  Это...
 
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