«Славянский базар» открылся в Витебске: выступление Лукашенко на торжественной церемонии, вручение премии Киркорову и яркий концерт

Источник материала: ОНТ

Витебске: выступление Лукашенко на торжественной церемонии, вручение премии Киркорову и яркий концерт" class="one-news__figure-img">

Больше, чем просто культурное событие! Брэнд Беларуси, праздник славянской души, общей истории и единства народов. «Славянский базар» открылся в Витебске!

Это единственный международный праздник, который удалось сохранить без переносов и отмен, несмотря на пандемию. Открыл форум искусств по традиции президент. И на ближайшие четыре дня город на Двине окажется в распоряжении популярных артистов из разных стран.

Подробности смотрите в видеоинформации:









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