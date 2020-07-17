Средняя цена, самые дорогие и дешевые районы. Как поменялся рынок жилья в Минске за 15 лет

Источник материала: Tut.by

С начала 2020 года, после продолжительного роста, долларовые цены на квартиры в Минске начали снижаться . И, судя по всему, эта тенденция продолжится и дальше. Мы посмотрели, как менялась стоимость жилья в столице с 2006 года и выделили основные произошедшие за это время изменения на рынке недвижимости. За основу для нашего исследования мы взяли усредненную двухкомнатную квартиру. Подробности — в инфографике TUT.BY.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Как сейчас отличается цена «квадрата» в зависимости от района

В июне 2020 года стоимость двухкомнатной квартиры в Минске составила около 1250−1300 долларов за квадратный метр. Но это усредненный показатель, который изменяется в зависимости от расположения, а также года и материала постройки дома. Вот три основных тезиса по этому поводу:

Самые дорогие районы расположены в центре города (проспекты Независимости и Машерова, улицы Немига, Романовская Слобода, Маркса, Кирова, Коммунистическая, район вокзала) и на северо-западе (Дрозды, Лебяжий). Самые дешевые районы — на юго-востоке (Партизанский проспект, Ангарская, Шабаны, Чижовка), а также Степянка, Новинки и «Розочка». Среди медианных по цене районов в последние годы можно выделить Военный городок (Великий лес) и район проспекта Пушкина, улиц Харьковской, Берута, Гусовского. Эти районы можно считать городским «средним по больнице».





Как менялись цены за 15 лет

Цены на жилье в Минске были на пике в 2007−2008 и 2014 годах. Тогда метр в «двушке» в центре стоил около 3000 долларов, а на юго-восточных окраинах — около 1500 долларов.

До начала 2020 года цены находились в стадии плавного роста после дна 2017 года, но во втором квартале «двушки» в долларовом исчислении подешевели на 5−7% в зависимости от года постройки и района.

В 2006 году между самым дешевым и самым дорогим районами была разница в 523 доллара (больше на 55%), в 2020-м этот показатель был уже 1454 доллара (133% разницы).









Какие районы сильнее всего прибавили в цене с 2006 года

По сравнению с 2006 годом заметнее всего цены выросли в районе железнодорожного вокзала (на 66%), улицы Ботанической (63%), а также улиц Маркса и Кирова (на 58%). Что же не касается центра, то наибольшая прибавка в цене произошла в районе Серова (40%), в районе Притыцкого-Пушкина (34%) и в Уручье (33%)

Наименее же подорожавшими районами стали Зеленый Луг западнее Логойского тракта (на 6%), Шабаны (на 14%), Сухарево и Кунцевщина (по 17%).





А какие выводы?

Как видим, за 15 лет в Минске было две волны роста цен (2008 и 2014 годы), за которыми следовало падение на дно (2012 и 2017 годы). Эти процессы были напрямую связаны с экономикой, девальвациями белорусского рубля.

То же самое происходит и сейчас, когда после роста цен с 2017 года они опять начали снижаться и, скорее всего, будут падать и дальше. То есть мы наблюдаем новый цикл, который виден на графиках.

Что же касается самых подорожавших районов, то здесь все зависит от более контролируемых факторов. Где строятся новые неплохие дома для коммерческой продажи или новые станции метро — там есть заметный рост. А где в основном панельное жилье для нуждающихся — рост уже менее заметен. Жилье же в центральной части дорожает в числе прочего в связи с ее развитием (вспомните центр Минска в 2006 году), а также в связи с ростом доходов населения столицы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом мы даже не наносили на карту районы, которые сейчас строятся на месте, где до этого многоэтажного жилья не было. Как минимум это Грушевка, «Маяк Минска» и «Минск-Мир».

Мало же дорожает жилье в тех районах, которые уже сформированы и находятся на отдалении от центра. Например, в Сухарево, Шабанах или Зеленом Луге.

Можно предположить, что в ближайшие годы жилье будет дорожать в районе Воронянского-Аэродномной (метро), Корженевского-Серова (метро) и в Новинках (глобальная застройка сельхозземель).