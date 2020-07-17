Нужно ли менять номера на машине, если переехал? Простые вопросы о регистрационных знаках

Источник материала: Tut.by

Не так давно в Беларуси появились новые номера для автомобилей — с символами и окантовкой зеленого цвета. Они предназначены специально для электрокаров. У некоторых водителей тут же возник вопрос: а менять ли старые номера, если «электричку» купил раньше и что будет, если этого не сделать. AUTO.TUT.BY разобрался с этим вопросом вместе с Главным управлением ГАИ МВД и заодно вспомнил другие важные моменты о номерных знаках.

Электрокар теперь должен быть только на зеленых номерах? Новые знаки появились 1 июля. — Для транспорта с двигателями внутреннего сгорания и гибридов ничего не изменилось, как и раньше предусмотрены регистрационные знаки с символами и окантовкой черного цвета, — отмечают в ГАИ МВД. Если электроавтомобиль поставлен на учет до начала выдачи зеленых знаков (то есть, до 1 июля), то менять их собственнику необязательно. Правда, в ГАИ все же рекомендуют это со временем сделать или хотя бы обратиться в регистрационное отделение ГАИ по месту регистрации, чтобы электрокар внесли в специальную базу. Это нужно, чтобы водитель мог воспользоваться всеми льготами, предусмотренными законом.

Можно ли сменить номер на машине, просто потому что не нравятся цифры? Да. Для этого нужно обратиться в регистрационное отделение ГАИ, написать заявление и пройти сверку. А вот стоимость будет зависеть от того, какие именно номера вы хотите. Если это будут просто обычные номера со случайным порядком символов, то стоить они будут 2 базовые (54 рубля). Если хотите «красивые» номера, то готовьте 10 базовых (270 рублей) — в этом случае вам предоставят свободный номер из текущей серии. Если же вы хотите придумать номер сами, то заплатить придется 60 базовых (1620 рублей). Такие же тарифы будут действовать, если вы захотите выбрать номер при постановке машины на учет сразу после покупки.

Нужно ли менять номер, если переехал? По закону, при смене прописки, например, при переезде из Минской области в Минск, собственник автомобиля должен сменить и номерные знаки на транспортном средстве. — В течение 10 дней нужно обратиться в регистрационное подразделение ГАИ по новому месту жительства для замены регистрационных знаков и документов. Предоставлять автомобиль на сверку для замены номеров при смене места регистрации не нужно. Достаточно просто написать заявление и оплатить услугу: 1 базовую нужно заплатить за свидетельство о регистрации и 2 — за новые номера. На данный момент это будет стоить 81 рубль.

Что делать, если потерял номер? Если знак утрачен (неважно — потеряли вы его из-за дождя или его просто украли), об этом нужно сообщить в органы внутренних дел. Сделать это можно или по месту жительства, или там, где вы обнаружили, что знака нет. — Если знак не найден, нужно обращаться в регистрационное подразделение ГАИ по месту регистрации транспортного средства для выдачи новых знаков и свидетельства о регистрации, — объясняют специалисты. — В этом случае обязательно нужно будет предоставить автомобиль на сверку. Если же вы нашли чей-то номер, то его нужно передать в любой орган внутренних дел для возврата владельцу транспортного средства.

Можно ли самому подкрасить номер, если он выгорел на солнце? Если номер пришел в негодность, например, сильно поржавел или деформировался при аварии, его можно заменить в Полиграфическом центре МВД. Услуга платная: за один знак нужно будет заплатить 25 рублей, если меняете весь комплект — 35. Из документов нужны будут паспорт, техпаспорт, квитанция об оплате и старые номера. — Когда на регистрационном знаке по каким-то причинам стерлись номерные обозначения, но при этом сами металлические пластины не имеют повреждений, то владелец автомобиля при желании может самостоятельно аккуратно нанести краску соответствующего цвета на выдавленные поверхности знака (символы и контур), — говорят в ГАИ. Но при этом подчеркивают: знак должен читаться с расстояния не менее 40 метров.

Хочу поменять машину, а номер оставить старый. Так можно? Да. Для этого ГАИ разработана специальная услуга по хранению регистрационных знаков. Воспользоваться ею могут как физические, так и юридические лица. Отметим, что тариф этой услуги может быть в каждом регионе свой. Например, в Минске физлицо будет платить за хранение номера 5 рублей в сутки, но при этом минимальный срок, на который можно оставить номера на хранение — 15 суток.