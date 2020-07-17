Анна Семенович в Витебске: мы, артисты, безумно соскучились по сцене, по зрителям

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске торжественно открыли «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта «Славянка» не юбилейная, 29-я, но по праву может зваться уникальной. Фестиваль не закрыл свои двери, как сделали многие.





Анна Семенович, певица (Россия):

Такой потрясающий фестиваль, крупный, красивый, где все твои друзья – это большое счастье. Потому что мы, артисты, безумно соскучились по сцене, мы безумно соскучились по зрителям.





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