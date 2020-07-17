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Скандальная книга племянницы Трампа за день побила рекорд по продажам и обошла мемуары Болтона

17.07.2020 10:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скандальная книга племянницы Трампа за день побила рекорд по продажам и обошла мемуары Болтона

Книгу племянницы президента США Мэри Трамп раскупили в первый день тиражом 950 000 экземпляров. Об этом сообщает СNN со ссылкой на издательство Simon and Schuster.

Издательский дом учел в упомянутой выше цифре печатные, цифровые и аудиокопии а также экземпляры, которые были заказаны до выхода произведения 14 июля.

Книга «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» побила рекорд, установленный нашумевшей книгой Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома». Тогда за первую неделю было продано свыше 780 000 копий воспоминаний бывшего помощника президента США по национальной безопасности.

Отмечается, что племянница американского лидера имеет докторскую степень по клинической психологии. По ее словам, одним из факторов, сформировавших мировоззрение Дональда Трампа в детстве, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. Племянница американского лидера утверждает: условия, в которых рос и воспитывался Дональд, лишили его способности сопереживать и обрубили его связь с реальным миром.

Младший брат Дональда Трампа Роберт пытался добиться того, чтобы книга не увидела свет. Суд в американском городе Покипси (штат Нью-Йорк) изначально удовлетворил его иск и временно запретил издавать книгу, но это решение отменил апелляционный суд, который учел то, что издательство Simon and Schuster уже напечатало и отправило заказчикам более 600 000 экземпляров этой книги. 

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявляла, что книга Мэри Трамп содержит смехотворные утверждения и полна измышлений.

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Книгу племянницы президента США Мэри Трамп раскупили в первый день тиражом 950 000 экземпляров. Об этом сообщает СNN со ссылкой на издательство Simon and Schuster....
 
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