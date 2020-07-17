В Пинске мотоциклист на справился с управлением «железного коня» и опрокинулся в кювет

Источник материала: Виртуальный Брест

В летний период на дорогах области можно наблюдать большое количество мотоциклов. В сводке нередко появляются данные о дорожно-транспортных происшествиях с участием «железных коней».







За текущую неделю произошло четыре таких ДТП, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.



Причинами этих дорожных аварий явились пренебрежение к скоростному режиму, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Владельцам мотоциклов и их пассажирам нельзя забывать о мотошлемах и специальной экипировке, способной уберечь от тяжелых травм в случае ДТП.







Так, 15 июля в Пинске пострадал мотоциклист. По предварительной информации: около 20:20 часов 26-летний местный житель, управляя мотоциклом «Хонда», двигался по улице Достоевского. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый по ходу кювет, где транспортное средство опрокинулось.



В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. Проводится проверка.



Водителям двухколесного транспорта необходимо постоянно оценивать обстановку, особенно при обгоне и опережении, не допускать резких маневров при проезде перекрестков, закруглений дорог, ведь именно здесь происходят тяжелые, зачастую фатальные аварии.



Основными причинами происшествий с участием мотоциклистов являются:



- отсутствие навыков вождения и права управления (категория «А»), слабая водительская дисциплина;

- нарушение правил обгона и маневрирования;

- превышение скоростных режимов;

- управление мотоциклами в состоянии опьянения;

- эксплуатация неисправного или переоборудованного мотоцикла