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Абитуриентам-2020: регистрация на резервное тестирование завершается

17.07.2020 11:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Абитуриентам-2020: регистрация на резервное тестирование завершается

Напоминание абитуриентам – кто не сдал тесты в основные дни.  Регистрация на резервное тестирование завершается сегодня.

В каждой области - свой пункт. Всего их шесть. Там же будут проходить испытания.  При себе нужно иметь паспорт, пропуск и документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ. Резервные дни централизованного тестирования – 19, 21 и 23 июля.  А с 24-го числа начнут выдавать долгожданные сертификаты. 

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Напоминание абитуриентам – кто не сдал тесты в основные дни.  Регистрация на резервное тестирование завершается сегодня. В каждой области - свой пункт. Всего их...
 
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