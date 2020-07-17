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Абитуриентам-2020: регистрация на резервное тестирование завершается
Источник материала: ОНТ
Напоминание абитуриентам – кто не сдал тесты в основные дни. Регистрация на резервное тестирование завершается сегодня.
В каждой области - свой пункт. Всего их шесть. Там же будут проходить испытания. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и документ, подтверждающий уважительную причину пропуска ЦТ. Резервные дни централизованного тестирования – 19, 21 и 23 июля. А с 24-го числа начнут выдавать долгожданные сертификаты.
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Напоминание абитуриентам – кто не сдал тесты в основные дни. Регистрация на резервное тестирование завершается сегодня. В каждой области - свой пункт. Всего их...
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