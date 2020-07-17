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"В Беларуси слишком много хороших людей, чтобы держать их в ежовых рукавицах"

17.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Топовый комментатор "Матч ТВ" – о Лукашенко и трэше в белфутболе

"В Беларуси слишком много хороших людей, чтобы держать их в ежовых рукавицах"
Роман Нагучев – знаковый комментатор «Матч ТВ». Его «бляяяястяще» давно вошло в фонд золотых цитат российского телевидения. Этой весной Нагучев впервые работал на матчах чемпионата Беларуси и получил уйму впечатлений. 

Специально для канала «ЧестнОК» Александр Ивулин решил узнать, насколько глубоко телевизионщик проникся белорусским футболом, и проверил его знания в формате викторины БЫЛО/НЕ БЫЛО. 

Ловите крутые истории о БАТЭ и Анатолии Капском, минском «Динамо», Леониде Кучуке и других персонажах белфутбола.
 
 
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Топовый комментатор "Матч ТВ" – о Лукашенко и трэше в белфутболе
 
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