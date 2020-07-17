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"В Беларуси слишком много хороших людей, чтобы держать их в ежовых рукавицах"
Источник материала: Партизан
Топовый комментатор "Матч ТВ" – о Лукашенко и трэше в белфутболе
Роман Нагучев – знаковый комментатор «Матч ТВ». Его «бляяяястяще» давно вошло в фонд золотых цитат российского телевидения. Этой весной Нагучев впервые работал на матчах чемпионата Беларуси и получил уйму впечатлений.
Специально для канала «ЧестнОК» Александр Ивулин решил узнать, насколько глубоко телевизионщик проникся белорусским футболом, и проверил его знания в формате викторины БЫЛО/НЕ БЫЛО.
Ловите крутые истории о БАТЭ и Анатолии Капском, минском «Динамо», Леониде Кучуке и других персонажах белфутбола.
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Топовый комментатор "Матч ТВ" – о Лукашенко и трэше в белфутболе
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