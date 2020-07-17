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Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца

17.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Земляне подобрались к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца

Это удалось сделать благодаря аппарату Solar Orbiter, который запустили в космос в феврале. Первые кадры полученные в ходе сближения устройства со звездой превзошли все ожидания учёных.

Оказалось, что Солнце буквально усеяно структурами, которые астрономы назвали кострами. Некоторые предполагают, что это нановспышки, свидетельства существования которых до сих пор были лишь косвенными.

Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца

Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца

Масштабная миссия разработана НАСА совместно с Европейским космическим агентством. Ожидается, что в конечном итоге запущенный аппарат приблизиться к Солнцу на 40 миллионов километров – то есть ближе, чем какой-либо другой спутник, изучавший эту звезду.

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Новости мира. Земляне подобрались к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Это удалось сделать благодаря аппарату...
 
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