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Премьер-министры Беларуси и Молдовы обсудили взаимное сотрудничество
17.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взаимовыгодное сотрудничество. Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой после выхода из пандемии. Об этом говорили на встрече премьер-министров обеих стран, передает телеканал «МИР 24».
По словам главы правительства Беларуси Романа Головченко, в нынешнем году торговля между странами значительно просела. Но подобные процессы происходят сейчас во всем мире. Премьер видит потенциал в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Также Минск заинтересован наращивать поставки в Кишинев продукции машиностроения.
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Роман Головченко выразил надежду, что в Молдове будет запущено совместное производство пассажирских автобусов.
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