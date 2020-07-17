Премьер-министры Беларуси и Молдовы обсудили взаимное сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взаимовыгодное сотрудничество. Правительство Беларуси рассчитывает на рост товарооборота с Молдовой после выхода из пандемии. Об этом говорили на встрече премьер-министров обеих стран, передает телеканал «МИР 24».

По словам главы правительства Беларуси Романа Головченко, в нынешнем году торговля между странами значительно просела. Но подобные процессы происходят сейчас во всем мире. Премьер видит потенциал в промышленной и сельскохозяйственной сферах. Также Минск заинтересован наращивать поставки в Кишинев продукции машиностроения.



Роман Головченко выразил надежду, что в Молдове будет запущено совместное производство пассажирских автобусов. В стране уже собирают белорусские тракторы и троллейбусы.