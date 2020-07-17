Модные платья, которые могут изуродовать фигуру

Источник материала: ОНТ

Самая актуальная вещь из летнего гардероба – платье. Оно способно подчеркнуть фигуру, сделать ее силуэт более хрупким и изящным. Но можно и получить обратный эффект. Далеко не все модные платья стоит приобретать без раздумий. Лучше лишний раз оценить, как та или иная модель сидит именно на вас.

Перечень платьев, которые актуальны в этом сезоне, но могут испортить вашу фигуру:

Платье с огромными рукавами-фонарики

К этой вещи нужно относиться с осторожностью, поскольку такое платье может визуально увеличить плечи и сделать их слишком массивными.





Платье-комбинация

Данный тренд менее опасен, однако и с ним стоит быть аккуратнее. Перед покупкой необходимо оценить швы на груди. Бывает, что производители оставляют мягкие чашечки, которые подходят не всем. Либо швы могут быть сделаны слишком грубо, так, что визуально изменяют форму груди. Также если в платье-комбинации у бретелей нет функции регулировки длины, оно может слишком открыть грудь, или, наоборот, уйти к плечам.





Платье с низкой линией талии

Этим летом популярны свободные многоярусные платья. С их помощью можно скорректировать фигуру, скрыть живот и подчеркнуть хрупкость. Однако есть и обратная сторона медали. Если у вас широкие бедра, фигура «песочные часы» или маленький рост, то в таком платье силуэт будет неправильным – ноги визуально станут короче, а туловище длинным и громоздким.





ФОТО: elle.ru, thebazilika.com, pinterest.ru

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