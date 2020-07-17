Продукты, которые нельзя употреблять с чаем ☕️

Источник материала: ОНТ

Тяжело отказаться от чего-то сладенького во время чаепития. Однако специалисты считают, что далеко не все продукты можно употреблять вместе с чаем. Об этом рассказывает Рамблер.

1. Сладкое

Не добавляйте в чай сахар и не пейте его с чем-то сладким. Данное сочетание может спровоцировать набор веса и стать причиной ожирения. Помимо этого, сахар с чаем замедляет обмен веществ и провоцирует возникновение диабета.

2. Лимон

Такое сочетание не может навредить вашему здоровью. Но дело в том, что оно также не принесёт и пользы, поскольку горячая вода убивает все витамины в цитрусе.

3. Молоко

При добавлении молока в чай вы не сможете получить природные антиоксиданты, содержащиеся в чае. Дело в том, что молоко сведёт их пользу на нет.

4. Мёд

Мёд ни в коем случае нельзя нагревать. Дело в том, что при нагреве от 60 градусов и выше он превращается в канцероген. Последний увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний.

фото: domashniy.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram