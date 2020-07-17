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Продукты, которые нельзя употреблять с чаем ☕️
Источник материала: ОНТ
Тяжело отказаться от чего-то сладенького во время чаепития. Однако специалисты считают, что далеко не все продукты можно употреблять вместе с чаем. Об этом
1. Сладкое
Не добавляйте в чай сахар и не пейте его с чем-то сладким. Данное сочетание может спровоцировать набор веса и стать причиной ожирения. Помимо этого, сахар с чаем замедляет обмен веществ и провоцирует возникновение диабета.
2. Лимон
Такое сочетание не может навредить вашему здоровью. Но дело в том, что оно также не принесёт и пользы, поскольку горячая вода убивает все витамины в цитрусе.
3. Молоко
При добавлении молока в чай вы не сможете получить природные антиоксиданты, содержащиеся в чае. Дело в том, что молоко сведёт их пользу на нет.
4. Мёд
Мёд ни в коем случае нельзя нагревать. Дело в том, что при нагреве от 60 градусов и выше он превращается в канцероген. Последний увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний.
фото: domashniy.ru
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Тяжело отказаться от чего-то сладенького во время чаепития. Однако специалисты считают, что далеко не все продукты можно употреблять вместе с чаем. Об...
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