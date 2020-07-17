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Продукты, которые нельзя употреблять с чаем ☕️

17.07.2020 12:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продукты, которые нельзя употреблять с чаем ☕️

Тяжело отказаться от чего-то сладенького во время чаепития. Однако специалисты считают, что далеко не все продукты можно употреблять вместе с чаем. Об этом рассказывает Рамблер. 

1. Сладкое

Не добавляйте в чай сахар и не пейте его с чем-то сладким. Данное сочетание может спровоцировать набор веса и стать причиной ожирения. Помимо этого, сахар с чаем замедляет обмен веществ и провоцирует возникновение диабета. 

2. Лимон

Такое сочетание не может навредить вашему здоровью. Но дело в том, что оно также не принесёт и пользы, поскольку горячая вода убивает все витамины в цитрусе.

3. Молоко

При добавлении молока в чай вы не сможете получить природные антиоксиданты, содержащиеся в чае. Дело в том, что молоко сведёт их пользу на нет.

4. Мёд

Мёд ни в коем случае нельзя нагревать. Дело в том, что при нагреве от 60 градусов и выше он превращается в канцероген. Последний увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний.

фото: domashniy.ru

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Тяжело отказаться от чего-то сладенького во время чаепития. Однако специалисты считают, что далеко не все продукты можно употреблять вместе с чаем. Об...
 
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