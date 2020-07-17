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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Катерина Синякова проиграла 13-летней теннисистке на турнире в Чехии
Источник материала: Партизан
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде чешка Катерина Синякова (54) проиграла 13-летней соотечественнице Бренде Фрухвиртовой в рамках выставочного турнира в Простееве — 6:7, 1:6.
Интересно, что у юной теннисистки на данный момент нет даже юниорского рейтинга. Синякова — победительница двух мейджоров ("Ролан Гаррос" и "Уимблдон") в парном разряде.
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Катерина Синякова проиграла 13-летней теннисистке на турнире в Чехии
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде чешка Катерина Синякова (54) проиграла 13-летней соотечественнице Бренде Фрухвиртовой в рамках выставочного турнира в...
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