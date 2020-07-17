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Смерть в гостях — в Солигорском районе на пожаре погиб 56-летний мужчина

17.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Смерть в гостях — в Солигорском районе на пожаре погиб 56-летний мужчина

Жилой дом горел поздним вечером 16 июля в деревне Чижевичи Солигорского района. На пожаре погиб 56-летний мужчина, который накануне пришел в гости.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сообщение о пожаре в деревне Чижевичи поступило в центр оперативного управления Солигорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 16 июля в 23:59. Когда наши подразделения прибыли на место, одноэтажный дом горел внутри. Хозяин успел покинуть свое жилище и не пострадал. Работники МЧС в доме обнаружили погибшего мужчину 1964 года рождения, который находился у него в гостях.

По словам Анастасии Швайбович, огнем уничтожена пристройка к дому, повреждены потолочное перекрытие на площади 50 квадратных метров и крыша по всей площади, а также имущество и стены в жилой комнате. Дымом закопчены стены и имущество в доме.

Ночью 17 июля на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног рассказала корреспонденту:

— Тело погибшего мужчины было обнаружено в веранде, где, по предварительной версии, был и очаг возгорания. Погибший — сосед хозяина дома. Предварительно установлено, что накануне мужчины вместе распивали спиртные напитки. Солигорский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели человека. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Рассматриваются различные версии причины возгорания, среди которых – неосторожное обращение с огнем при курении.

По словам главного специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области Ольги Мазуренко, эксперт на месте пожара изъял необходимые объекты для проведения пожарно-технической экспертизы, которая определит причину возгорания.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.


МЛЫН

 
 
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Жилой дом горел поздним вечером 16 июля в деревне Чижевичи Солигорского района. На пожаре погиб 56-летний мужчина, который накануне пришел в гости.
 
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