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Подземные мусорные контейнеры намерены установить в микрорайоне Бреста
Источник материала: ОНТ
В Бресте в микрорайоне Ковалево планируют установить подземные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом в своем Telegram-канале
ФОТО: Telegram-канал председателя горисполкома Александра Рогачука
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В Бресте в микрорайоне Ковалево планируют установить подземные контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Об этом в своем...
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