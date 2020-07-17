Лесные пожары на греческом острове Эвбея: введен режим чрезвычайного положения

Источник материала: ОНТ

Полыхает греческий остров Эвбея. Лесные пожары начались там ещё во вторник, но ситуация постепенно улучшается.

Быстрому распространению пламени способствовала жара и сильный ветер. Из-за этой ситуации на острове был введён режим чрезвычайного положения. Как заявляют власти, жителям ничто не угрожает. В Грецию уже направлена помощь из Италии и Хорватии.

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