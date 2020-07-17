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Лесные пожары на греческом острове Эвбея: введен режим чрезвычайного положения
Источник материала: ОНТ
Полыхает греческий остров Эвбея. Лесные пожары начались там ещё во вторник, но ситуация постепенно улучшается.
Быстрому распространению пламени способствовала жара и сильный ветер. Из-за этой ситуации на острове был введён режим чрезвычайного положения. Как заявляют власти, жителям ничто не угрожает. В Грецию уже направлена помощь из Италии и Хорватии.
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Полыхает греческий остров Эвбея. Лесные пожары начались там ещё во вторник, но ситуация постепенно улучшается. Быстрому распространению пламени способствовала...
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