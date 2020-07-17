Ермошина объяснила разницу между доходом Бабарико и «900 тысячами долларов» за диваном Тихановской

Источник материала: Виртуальный Брест

«Мы не по поводу обвинения отказывали ему в регистрации, а в связи с тем, что им не задекларировано имущество и оно установлено», — так прокомментировала «Еврорадио» Лидия Ермошина отказ зарегистрировать в качестве кандидата в президенты Виктора Бабарико.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По мнению главы ЦИК, в данной ситуации «решение суда (о признании виновным) не требуется».

— Мы все декларации рассматривали на основе писем, которые подавали соответствующие компетентные органы. Мы же нигде не требовали приговор суда. Чем отличается Бабарико от остальных — ничем.

Что касается 900 тысяч долларов, найденных при обыске на даче у Тихановских, которые Светлана Тихановская не указала в своей декларации, то, как пояснила Ермошина, «их нашли в этом году, а декларация берется за прошлый».

Что касается того, что люди, недовольные решением ЦИК, вышли на улицу, то, как призналась Ермошина, она такого не ожидала. Однако она уверена, что «это не реакция общества, а новые избирательные технологии». И назвала происходящее «революцией Сетей».

— У господина Бабарико есть деньги, он нанял квалифицированных политтехнологов, не исключено, что заграничных, они работают. Поэтому наши комиссии они к этому не готовы, потому что никогда не работали в подобных условиях. Тяжело нам приходится, — пожаловалась глава ЦИК.