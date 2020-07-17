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Минэнерго: Беларусь продолжает переговоры с «Газпромом» об уменьшении цены на газ

17.07.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минэнерго: Беларусь продолжает переговоры с «Газпромом» об уменьшении цены на газ

Переговоры между Беларусью и ПАО «Газпром» о снижении цены на газ в 2020-2021 годах продолжаются, сообщил журналистам на полях Евразийского межправительственного совета министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. 

Он отметил, что пока рано говорить конкретных цифрах.

В 2020 году цена на российский газ для нашей страны составляет $127 за 1 тыс. куб. м.

ФОТО: pixabay



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Переговоры между Беларусью и ПАО «Газпром» о снижении цены на газ в 2020-2021 годах продолжаются, сообщил журналистам на полях Евразийского межправительственного...
 
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