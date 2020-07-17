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Современный кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й городской больнице Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
К привычному режиму работы возвращаются учреждения здравоохранения, в которых ранее принимали пациентов с COVID-19. Сегодня в столичной 5-й городской больнице открыли современный кабинет компьютерной томографии.
Такой аппарат - новинка в Беларуси. Его мощности хватает, чтобы выявить опасные патологии на ранних стадиях. Томограф видит новообразования размером в 2 мм. Современное программное обеспечение позволяет снизить токовую нагрузку, следовательно – излучение значительно слабее. А специальный съёмный планшет облегчит процесс обследования специалистам.
Этот аппарат - один из десяти, поступивших в столичные учреждения. Два из них будут работать в больницах, восемь (с базовым пакетом программ) – в поликлиниках. Следующий шаг – оснастить такими томографами регионы.
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К привычному режиму работы возвращаются учреждения здравоохранения, в которых ранее принимали пациентов с COVID-19. Сегодня в столичной 5-й городской больнице открыли...
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