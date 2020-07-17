Современный кабинет компьютерной томографии открыли в 5-й городской больнице Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

К привычному режиму работы возвращаются учреждения здравоохранения, в которых ранее принимали пациентов с COVID-19. Сегодня в столичной 5-й городской больнице открыли современный кабинет компьютерной томографии.

Такой аппарат - новинка в Беларуси. Его мощности хватает, чтобы выявить опасные патологии на ранних стадиях. Томограф видит новообразования размером в 2 мм. Современное программное обеспечение позволяет снизить токовую нагрузку, следовательно – излучение значительно слабее. А специальный съёмный планшет облегчит процесс обследования специалистам.

Александр Катлинский, заведующий отделением компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии 5-й городской клинической больницы г. Минска: «Компьютер новейший – в 2020 году только встал на производство. Программное обеспечение тоже 2020 года. Исследования охватят весь спектр заболеваний, которые у нас находятся на лечении. И диагностические возможности наши очень расширятся. Аппарат будет полностью загружен. Плановая нагрузка в сутки рассчитана на 35 человек в рабочую смену».

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси: «Мы существенно повышаем возможности наших амбулаторных учреждений, чтобы оказывать доступную и качественную медицинскую помощь. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать наши поликлиники современными лечебно-диагностическими центрами и выполнить поручение главы государства, чтобы наши врачи работали на самом современном оборудовании».

Этот аппарат - один из десяти, поступивших в столичные учреждения. Два из них будут работать в больницах, восемь (с базовым пакетом программ) – в поликлиниках. Следующий шаг – оснастить такими томографами регионы.

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