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Вычислен размер пенсии Лукашенко

17.07.2020 14:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Попавшая в сеть декларация о доходах Александра Лукашенко, нужная для того, чтобы зарегистрировать его кандидатом, уже несколько дней на устах беларусов. Из документа мы поняли, что у президента чудесным образом нет никакого имущества – движимого или недвижимого. Он задекларировал только свой заработок за весь 2019-й. Это 117 068 рублей в год (или 9755 рублей в месяц, или чуть меньше пяти тысяч долларов).

Вместе с тем 65-летний Лукашенко уже больше пяти лет имеет право на пенсию, но ее в декларации нет. А пресс-служба президента на вопросы о том, получает ли Лукашенко пенсию, почему-то не отвечает. Есть версия, что президент не обращался за назначением пенсии или отказался от нее, пока продолжает работать. Тем на менее, воспользовавшись доступной информацией, TUT.by попытался рассчитать вероятную величину такой же вероятной пенсии главы Беларуси.

Скорее всего, Александр Лукашенко как госслужащий мог бы претендовать на пенсию за выслугу лет. По закону «О государственной службе», для этого необходимо, во-первых, достичь пенсионного возраста. Во-вторых – иметь не менее 20 лет стажа работы на госслужбе. А в-третьих – иметь страховой стаж (в этом году – 17,5 года, он увеличивается на полгода каждый год, пока не достигнет 20 лет).

Пенсия госслужащим назначается в размере 40% зарплаты за любые пять лет подряд из последних 15 лет работы на госдолжностях. Но при этом размер зарплаты, из которой исчисляется пенсия за выслугу лет, не должна превышать трехкратного размера средней зарплаты в стране, которая применяется для перерасчета пенсий. Например, в 2019 году среднемесячная официальная зарплата составила 1 092,9 рубля, ее трехкратный размер – 3 278,7 рубля. Среднемесячная зарплата Александра Лукашенко оказалась сильно больше, так что пенсию ему бы рассчитывали, исходя из этой суммы. Она составила бы примерно 1310 рублей. Но это приблизительное число.

В законе есть еще один момент: за каждый полный год стажа госслужбы свыше 20 лет пенсия увеличивается еще на 2% зарплаты, но ее общая сумма не может быть больше 50% зарплаты госслужащего или трехкратной величины среднемесячной зарплаты, если зарплата госслужащего больше. То есть, в случае Александра Лукашенко, не более 1639 рублей в месяц, если ориентироваться на доход за 2019 год.

 
 
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Попавшая в сеть декларация о доходах Александра Лукашенко, нужная для того, чтобы зарегистрировать его кандидатом, уже несколько дней на устах беларусов. Из...
 
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