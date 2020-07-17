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Мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» и досрочно стал чемпионом Испании по футболу

17.07.2020 13:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мадридский «Реал» обыграл «Вильярреал» и досрочно стал чемпионом Испании по футболу

Встреча 37-го тура завершилась со счетом 2:1. 

В составе хозяев дубль на счету Карима Бензема, который отличился с игры на 29-й минуте и реализовал пенальти на 77-й. У «Вильярреала» гол в активе Висенте Иборры. «Реал», набрав 86 очков, стал недосягаем для преследователей за тур до конца соревнований. Для мадридцев это в 34-й успех в истории. «Барселона» финишировала второй. За третье место борьбу продолжают мадридский «Атлетико» и «Севилья». Все решится в последнем туре. 

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Встреча 37-го тура завершилась со счетом 2:1.  В составе хозяев дубль на счету Карима Бензема, который отличился с игры на 29-й минуте и реализовал пенальти на 77-й. У...
 
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