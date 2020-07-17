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На МКАД мотоцикл врезался в два автомобиля - пострадала пассажирка

17.07.2020 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирка мотоцикла получила травмы в аварии, которая произошла днем 17 июля на МКАД, сообщили в столичной ГАИ.

По предварительной информации, 40-летний водитель мотоцикла Honda ехал по внешнему кольцу МКАД в третьей полосе. На 43-м километре он врезался в остановившийся Toyota, после чего мотоцикл вошел в неуправляемый занос и протаранил Volkswagen.


В результате ДТП телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка мотоцикла. Ее доставили в больницу.

 
 
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Авария произошла днем 17 июля на МКАД в Центральном районе столицы.
 
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