7 «запрещённых» продуктов, которые мешают идеальному прессу

Источник материала: ОНТ

Те, кто имеет красивую и подкачанную фигуру, знают: чтобы добиться рельефности тела, важно не только регулярно тренироваться, но и правильно питаться. Сложнее всего добиться того, чтобы пресс не пропадал. Для этого нужно отказаться от некоторых продуктов. От каких именно – рассказал фитнес-блогер Игорь Войтенко .

1. Печенье.

Любое печенье является «запрещённым» продуктом, который препятствует появлению пресса. Даже овсяное печенье должно быть под запретом у тех, кто мечтает об идеальной фигуре. В 100 граммах (это примерно 3-4 штуки) содержится коло 437 калорий. К тому же в нём много жиров и сахара.

2. Фастфуд.

Еще одним врагом кубиков на животе является фастфуд. К примеру, калорийность гамбургера составляет 264 калории на 100 грамм, а в добавок к бургеру ведь обычно идет кола и картошка фри. Поэтому лучше совсем воздержаться от походов в рестораны быстрого питания. Такая еда содержит очень много жиров и углеводов, которые наш организм плохо переваривает и сразу же откладывает в подкожный жир. Также фастфуд способствует образованию раковых клеток и тромбов в кровеносных сосудах.

3. Сладкие напитки.

Напитки с первого взгляда могут показаться совсем безобидными, но на самом деле в них содержится огромное количество сахара, что делает их очень калорийными. Например, в 0,8 литра «Кока-колы» — около 340 «пустых» калорий. Употребляя их, вы не почувствуете насыщения и всё так же будете голодны. Сюда же можно отнести пакетированные соки. В них содержится больше сахара, чем витаминов от фруктов и овощей. Поэтому лучше употреблять свежевыжатые.

4. Белый хлеб.

В белом хлебе не содержится клетчатки, так как он проходит много стадий обработки перед тем, как оказаться в магазине. Калорийность этого продукта – 250 калорий на 100 гр. Чтобы их сжечь понадобится пробежать около 5 километров.

5. Алкоголь.

Ещё одна опасная жидкость для вашего организма. Алкоголь является одним из самых высококалорийных и очень вредных продуктов. Употребляя спиртные напитки, у вас замедляется метаболизм и пища начинает плохо усваиваться. Еда, съеденная до употребления алкоголя, во время и после, не будет перевариваться, а начнет откладываться в виде подкожного жира в области живота. Также организм начнет выделять гормон для распада мышц и будет остановлен процесс жиросжигания. Запомните, что калорийность алкогольных напитков в два раза больше, чем в сладких.

6. Пицца.

Один кусочек пиццы содержит примерно 250 калорий. Большое количество углеводов и тяжёлых для переваривания жиров способствует образованию подкожного жира, сжечь который будет очень нелегко. Для этого потребуется несколько часов упорной физической нагрузки в тренажёрном зале. Лучше вместо пиццы съесть полезный салат с таким же количеством калорий, но который не принесет вреда фигуре.

7. Чипсы.

И закрывают парад «запрещенных» продуктов чипсы. Они содержат очень много жира, так как жарятся на масле. Из-за этого чипсы не только калорийны (на 100 грамм примерно 536 калорий), но и очень вредны для желудка. При регулярном употреблении они способствуют появлению подкожного жира по всему телу.

Фото: iStock

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