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На выходных в Беларуси жарко и без осадков

17.07.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

До +29 будет в Беларуси на выходных и в понедельник, сообщили в Белгидромете.

В субботу, 18 июля, температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, местами +8..+10°С, максимальная - днем +23..+29°С.

19 июля будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается +8..+15°С, днем +23..+29°С.

20 июля ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура ночью +10..+16°С, днем +22..+29°С, сообщает Белгидромет.

 
 
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До +29 будет в Беларуси на выходных и в понедельник, сообщили в Белгидромете. В субботу, 18 июля, температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, местами +8..+10°С,...
 
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