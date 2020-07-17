На выходных в Беларуси жарко и без осадков

До +29 будет в Беларуси на выходных и в понедельник, сообщили в Белгидромете.

В субботу, 18 июля, температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, местами +8..+10°С, максимальная - днем +23..+29°С.

19 июля будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по северо-востоку кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ожидается +8..+15°С, днем +23..+29°С.