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Хостесс дорогого ресторана на Манхэттене оценила по 10-балльной шкале, как звёзды ведут себя с персоналом, и выложила видео в ТикТок
Источник материала: ОНТ
Девушка по имени Джулия ранее работала хостесс в элитных ресторанах на Манхэттене. В своём ТикТок она решила рассказать о встречах с мировыми знаменитостями и оценила их поведение от 0 до 10 баллов.
Маленькое количество баллов получила модель Хейли Бибер - супруга Джастина Бибера. Джулия оценила её поведение на 3,5 балла. По словам девушки, Хейли была не слишком милой при встрече.
«Мне на самом деле хотелось полюбить её, но в итоге я не могу поставить ей больше этих баллов. Извиняюсь», - прокомментировала свою оценку Джулия.
К слову, чуть позже супруга Бибера извинилась перед бывшей работницей элитного ресторана.
«Только что посмотрела видео. Я хочу извиниться, если я вам когда-то испортила настроение. У меня никогда не было такой цели!» — обратилась к девушке модель.
Кайли Дженнер смогла получить из 10 только 2 балла. По словам хостесс, из 500-долларового чека знаменитость оставила всего лишь 20 долларов чаевых.
Максимальную оценку за хорошие манеры получили сёстры Хадид.
фото: popcornnews.ru
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Хостесс дорогого ресторана на Манхэттене оценила по 10-балльной шкале, как звёзды ведут себя с персоналом, и выложила видео в ТикТок
Девушка по имени Джулия ранее работала хостесс в элитных ресторанах на Манхэттене. В своём ТикТок она решила рассказать о встречах с мировыми знаменитостями и...
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