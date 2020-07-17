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Григорий Рапота: «Есть вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить»

17.07.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Союзное государство – это братские народы, объединенные одной целью: строить долгие и доверительные отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  А еще – инновационные проекты и взаимное сотрудничество. Об этом говорил и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.   

Григорий Рапота: «Есть вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить»

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:   
Есть еще вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить, воспользовавшись моментом, воспользовавшись возможностью побывать в Витебске и Витебской области. Вот вчера мы были в Орше. Там большой терминал строится. Совершенный восторг у нас вызвали темпы строительства и модернизации взлетной полосы и строительство фактически аэропорта, грузового такого терминала. Это очень здорово.  

Самое главное, что это вписывается в наше представление о том, как должна развиваться инфраструктура Союзного государства. Поскольку мы сейчас прорабатываем идею строительства высокоскоростной магистрали между Санкт-Петербургом и Гамбургом. И если этому проекту суждено воплотиться в жизнь, то, естественно, Орша может стать одним из опорных пунктов этого проекта.  

Григорий Рапота: «Есть вещи, которые не входят в программу Союзного государства, но которые мы пытаемся решить»

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Союзное государство – это братские народы, объединенные одной целью: строить долгие и доверительные отношения, сообщили в программе Новости «24...
 
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