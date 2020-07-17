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Спутник НАСА подошел к Солнцу ближе прежних космических аппаратов: запечатлены «костры», «призраки» и «тёмные волокна»

17.07.2020 14:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обнаружены солнечные «костры» - спутник НАСА и Европейского космического агентства подобрался к Солнцу ближе прежних космических аппаратов.

Всего 77 млн км от поверхности. Он запечатлел множество невиданных доселе деталей. Учёным удалось увидеть новые явления и, соответственно, придумать для них названия: «тёмные волокна» и «призраки». А небольшие, размером с европейскую страну, вспышки классифицировали как «костры». Их можно наблюдать и с Земли, но они в миллиард раз больше.


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Обнаружены солнечные «костры» - спутник НАСА и Европейского космического агентства подобрался к Солнцу ближе прежних космических аппаратов. Всего 77 млн км от...
 
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