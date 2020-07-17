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Ермошина отказалась забрать заявление на Тихановского: Он опасен для государства
Источник материала: Партизан
Глава ЦИК не намерена забирать из Следственного комитета заявление на Сергея Тихановского.
— Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, общество их увидит, когда будет идти суд, — сказала Лидия Ермошина в эфире
Накануне же
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Глава ЦИК не намерена забирать из Следственного комитета заявление на Сергея Тихановского.
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