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Ермошина отказалась забрать заявление на Тихановского: Он опасен для государства

17.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ЦИК не намерена забирать из Следственного комитета заявление на Сергея Тихановского.



— Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, общество их увидит, когда будет идти суд, — сказала Лидия Ермошина в эфире Еврорадио.

Несколькими днями ранее Андрей Дмитриев, получая мандат кандидата в президенты, эмоционально выступил в Центризбиркоме. В своей речи политик призвал власти отпустить политзаключенных, а Лидию Ермошину — забрать заявление на Сергея Тихановского. В ответ на это глава ЦИК усмехнулась.
 
 
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Глава ЦИК не намерена забирать из Следственного комитета заявление на Сергея Тихановского.
 
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