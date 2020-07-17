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Ольга Бузова снялась для обложки Playboy

17.07.2020 14:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ольга Бузова снялась для обложки Playboy

Ведущая, певица и блогер Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Фотографией с обложки она похвасталась в Instagram.


До этого Бузова снималась для издания в 2006, 2010 и 2018 годах. Впервые она снялась для журнала Playboy вместе с другими участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.

Поклонники в комментариях пришли в восторг от фото и отметили стройную фигуру певицы. Также они подчеркнули, что ее возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну, очень повезло.

Ведущая не только снялась для обложки летнего номера (июль-август) журнала, но и дала интервью изданию.

Фото уже набрала больше 600 тысяч лайков. А всего в Instagram телеведущей уже 21,5 миллион подписчиков.

Фото: instagram.com/buzova86

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Ведущая, певица и блогер Ольга Бузова снялась для нового выпуска мужского журнала Playboy. Фотографией с обложки она похвасталась в Instagram. До этого Бузова снималась...
 
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