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Премии в области науки планируют вручать в Союзном государстве

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Премии в области науки планируют вручать в Союзном государстве

Премии в области науки и техники планируют вручать в Союзном государстве раз в два года, сообщил во время пресс-конференции государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Григория Рапоты, уже существуют премии в сфере литературы и искусства, ими награждают представителей двух стран на «Славянском базаре». «Сейчас разработали регламент новой премии — в области науки и техники. Ее будут вручать раз в два года 2 апреля в День единения народов Беларуси и России», — отметил госсекретарь СГ.

Премии в области науки планируют вручать в Союзном государстве

Он добавил, что Постоянный комитет Союзного государства занят поиском новых проектов. Сейчас реализуется 12 программ, этот список нужно как минимум поддерживать на том же уровне, но в идеале пополнять. «В настоящее время собираем предложения по различным направлениям. Это космическая сфера, проекты по развитию концепции умного города, программа по радиационной безопасности, есть задумки в развитии медицины. Могут быть поддержаны любые культурные мероприятия. Для нас культура — это серьезный элемент взаимодействия между нашими странами и народами», — сказал Григорий Рапота.

Сегодня на «Славянском базаре» проходит День Союзного государства. Уже состоялось несколько официальных мероприятий. В ближайшее время в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» пройдет пленэр мастеров художественных ремесел Беларуси в стиле «маляванкі». Здесь же состоится круглый стол на тему «Диалог культур и литературы в Союзном государстве Беларуси и России».

Премии в области науки планируют вручать в Союзном государстве

В 22.00 в Летнем амфитеатре стартует концерт «Союзное государство приглашает…». В программе вечера выступление оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина, выступления Дмитрия Певцова, Евгения Дятлова, Алены Ланской, Ирины Братис и других. Во время концерта вручат специальные дипломы и призы Постоянного комитета Союзного государства.

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 16 по 19 июля. Основными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020».-0-

Фото Александра Хитрова

https://www.belta.by/

 
Теги: Витебск
 
 
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Премии в области науки и техники планируют вручать в Союзном государстве раз в два года, сообщил во время пресс-конференции государственный секретарь Союзного...
 
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