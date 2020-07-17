На Быховщине насчитывается около 14 000 абонентов телефонии, а число пользователей сети интернет приближается к 3 000

Источник материала: Маяк Преднепровья

Телефония, интернет, телевидение. Спектр задач, стоящий перед специалистами этого структурного подразделения, весьма широк. Но, решая каждую из них, здесь неизменно делают ставку на качество предоставляемых услуг. На этом акцентирует внимание журналиста «МП» начальник Быховского участка электросвязи Шкловского зонального узла Могилевского филиала РУП «Белтелеком» Александр СЕРОКУРОВ.





Процесс развития и совершенствования связи идет семимильными шагами. Не отстает здесь и «Белтелеком».Быстро, качественно и удобно. Пожалуй, именно эти характеристики лучше всего подходят для определения работы крупнейшего в стране телекоммуникационного оператора. В том числе и Быховского участка электросвязи. Слаженный за время коллектив земляков трудится над совершенствованием предоставляемых услуг и, конечно, над приростом количества абонентов.

СПРАВОЧНО:

Число земляков, доверяющих этому оператору, увеличивается с каждым годом. Сегодня на Быховщине насчитывается около 14 тысяч абонентов телефонии. Беспроводной телефонной связью через оператора МТС пользуются 835 человек – речь, в основном, о жителях отдаленных деревень. 1000 горожан подключены к интерактивному телевидениюZALA, количество таких абонентов в сельской местности составляет 755 человек.Число пользователей сети интернет приближается к 3 тысячам.

Связь нового поколения

Жители многоквартирных домов в городе уже оценили преимущества, так называемого, оптоволокна. Ведь на сегодняшний день это наиболее быстрая технологии передачи информации в сети интернет. Преимущества оптического кабеля перед старыми медными линиями очевидна: скорость передачи интернета теперь увеличена в разы. В настоящее время работы по модернизации сети ведутся и в частном секторе Быхова.

«3 в 1»

Сегодня пакетные предложения под названием «ЯСНА» стали едва ли не брендом РУП «Белтелеком». Это подчеркивает в разговоре и начальник Быховского участка электросвязи Александр Серокуров. Высокоскоростной интернет, интерактивное телевидение ZALA и безлимитная телефонная связь по фиксированной сети — это, своего рода, три услуги в одной. Вкупе они экономят деньги и время абонента: выгоднее подключиться именно на пакет услуг «ЯСНА», чем платить за каждую из них по отдельности.

Мониторинг, безопасность, комфорт

Для тех, кто привык всегда держать руку на пульсе, «Белтелеком» предоставляет услугу «Видеоконтроль». За играющим на детской площадке ребенком или за припаркованной на стоянке у подъезда многоэтажки машиной «проследит» установленная специалистами видеокамера. Причем наблюдать за съемкой в режиме онлайн можно как с помощью персонального компьютера, так и со смартфона. А просмотрвидео не ограничен в течение тридцати дней – на протяжении такого количества времени все записи сохраняются в архиве.

К слову, такая услуга весьма популярна не только среди жильцов многоэтажек, но и среди юридических лиц, организации и предприятия района. На сегодняшний день порядка сотни земляков активно пользуются видеоконтролем.А тех, кто еще только собирается подключить услугу, порадует цена вопроса — абонентская плата за видеонаблюдение для быховчан, уже имеющих пакет «ЯСНА», по кошельку совсем не бьет.

«Мой дом – моя крепость». Известное выражение как нельзя лучше подходит и для абонентов, подключивших услугу «Умный дом». Теперь заботы о комфорте, безопасности и даже ресурсосбережении в их жилищах во многом взял на себя «Белтелеком»! Оповещения о задымлении, проникновении в квартиру и передвижении по ней обязательно придут на мобильный телефон абонента. Благодаря услуге «Умный дом» можно даже контролировать работу электроприборов.

Дойти до каждого

«Белтелеком» активно «идет» на село. Рассказывая о предоставлении услуг за чертой города, Александр Анатольевич резюмирует: для участка электросвязи важен каждый клиент, причем вне зависимости от географии его проживания. А потому качественными услугами по предоставлению доступа в сеть интернет, возможностями интерактивного телевидения ZALA уже пользуются не только абоненты райцентра, но и сельчане. Например, жители деревни Седич. Совсем скоро такие же услуги будут предоставляться и всем желающим из населенного пункта Сапежинка.

К слову, недавно РУП «Белтелеком», а вместе с ним и специалисты Быховского участка электросвязи отпраздновали юбилейный день рождения. 25 лет плодотворной работы тех, кто всегда остается на связи для своих абонентов!

Алеся Царева.