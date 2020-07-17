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Президент МОК Бах заявил о готовности избираться на новый срок

17.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов избираться на новый срок. Об этом он рассказал во время сессии МОК, которая проходит в формате видеоконференции.





"Если вы, члены МОК, хотите, то я готов идти на второй срок президентом МОК и продолжать служить вам и олимпийскому движению, которое мы все любим, еще четыре года", — сказал Бах.

Бах возглавляет МОК с 2013 года.
 
 
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов избираться на новый срок. Об этом он рассказал во время сессии МОК, которая...
 
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