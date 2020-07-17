Чемпионат России по футболу: команда ЦСКА проиграла московскому «Локомотиву»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате России по футболу ЦСКА Виктора Гончаренко проиграл московскому «Локомотиву» в предпоследнем туре. Но ещё сохранил шанс сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

«Локомотив» в этом поединке открыл счёт благодаря голу Алексея Миранчука с пенальти. Во втором тайме «армейцы» отыгрались, когда забил Никола Влашич. Но на 92-й минуте судья при помощи ВАР назначил в ворота ЦСКА еще один пенальти и снова его реализовал Алексей Миранчук. За тур до финиша чемпионата «Локомотив» обеспечил себе второе место. За третье борьбу продолжают «Краснодар» и ЦСКА. На 5-й позиции финишировал «Ростов», обеспечив себе участие в Лиге Европы на следующий сезон.

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