ФОТОФАКТ: ученые нашли рыб, которые практически «невидимы»

Источник материала: ОНТ

Исследователи обнаружили в глубинах океана свыше 16 видов ультра черных рыб, которые способны оставаться практически незамеченными, пишет журнал Science Alert.

Эти обитатели океана покрыты кожей, которая способна поглощать почти 99,95% фотонов. Именно благодаря этому рыбы в своей среде обитания выглядят практически «невидимыми» во время охоты. На глубине, куда солнечный свет не доходит, эти существа выглядят словно силуэты в воздухе.





Ультра черная кожа необычных рыб может отражать менее 0,5% имеющего света. Отмечается, что кожа имеет такой цвет по всему телу. А это, согласно теории исследователей, – эволюционный процесс, который позволяет поглощать биолюминесцентный свет своих жертв. У одного из видов даже кишечник имеет черный цвет.

ФОТО: Sciencealert

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