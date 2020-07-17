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ФОТОФАКТ: ученые нашли рыб, которые практически «невидимы»

17.07.2020 14:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФОТОФАКТ: ученые нашли рыб, которые практически «невидимы»

Исследователи обнаружили в глубинах океана свыше 16 видов ультра черных рыб, которые способны оставаться практически незамеченными, пишет журнал Science Alert.

Эти обитатели океана покрыты кожей, которая способна поглощать почти 99,95% фотонов. Именно благодаря этому рыбы в своей среде обитания выглядят практически «невидимыми» во время охоты. На глубине, куда солнечный свет не доходит, эти существа выглядят словно силуэты в воздухе. 


Ультра черная кожа необычных рыб может отражать менее 0,5% имеющего света. Отмечается, что кожа имеет такой цвет по всему телу. А это, согласно теории исследователей, – эволюционный процесс, который позволяет поглощать биолюминесцентный свет своих жертв. У одного из видов даже кишечник имеет черный цвет. 

ФОТО: Sciencealert

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Исследователи обнаружили в глубинах океана свыше 16 видов ультра черных рыб, которые способны оставаться практически незамеченными, пишет журнал Science Alert. Эти...
 
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