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Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями
Источник материала: СТВ
Съемочная группа программы
Деревня Узла не находится на побережье Нарочи. Но зато здесь есть своя достопримечательность – река Узлянка. Этим и решил воспользоваться предприниматель из Молодечно.
На территории агроусадьбы – уютный деревянный домик для гостей, хозяйская усадьба, баня, беседка, небольшой водоем с мостиком, детская площадка… Но не за этим в Узлу приезжают гости. А ради уникального 11-километрового водного маршрута. Его запросто можно преодолеть всей семьей. А то и со всеми родственниками, даже самыми дальними – байдарок хватит на всех! К слову, о семье. Стоило бизнесу Андрея начать расширяться, как к делу пришлось подключить сына.
Хотел приобрести и разрушающуюся водяную мельницу XVII века, чтобы сделать там йога-кемпинг. Но планы реализовать не удалось. Поэтому пока что лучше приступим к прослушиванию правил безопасности – и в путь!
Пейзажи на Узлянке впечатляют. Пенящийся водопад, зеленые берега, много ярких бабочек и стрекоз. Но это все – лирика. Все самое интересное начинается во время посадки в лодку. Никакая специальная подготовка для того, чтобы отправиться в байдарочный поход, не нужна. Достаточно элементарного инструктажа. Опытный напарник, конечно, тоже не помешает.
Хотя волноваться за безопасность не стоит. Байдарка – устойчивая. Если грести синхронно и не вставать на ноги, она точно не перевернется.
Река виляет, но от этого только интереснее – заодно учишься маневрировать. И с этим стоит быть повнимательнее. Не получилось войти в поворот – можно и ветками пощечину получить.
В теплую погоду на берегу Узлянки многолюдно. Не успеешь эмоциями поделиться, как твою байдарку уже занимают следующие любители экстрима. После нас испытать водную стихию приехала семья Овчаренко во главе с опытным капитаном – мамой Леной.
К слову, если вы, все-таки, преодолеете все 11 километров маршрута, возвращаться обратно по суше с байдаркой наперевес не придется. На финише встречают на машине и забирают обратно.
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Пенящийся водопад, зелёные берега, много ярких бабочек и стрекоз. Сплавились на байдарках по реке Узлянка и делимся впечатлениями
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