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На проспекте Интернациональном горел балкон – Фото
17.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
11 июля около восьми часов вечера в Горецкий РОЧС сообщили, что горит балкон по проспекту Интернациональному, 26. Звонили очевидцы из соседнего дома.
Спасатели, прибывшие на место ЧП, оперативно ликвидировали пожар, сообщил инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Илья Ерофеев.
О причине данного ЧП — читайте в субботнем номере «Горецкого вестника».
Валерия Дроздовская, фото РОЧС
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11 июля около восьми часов вечера в Горецкий РОЧС сообщили, что горит балкон по проспекту Интернациональному, 26. Звонили очевидцы из соседнего дома. Спасатели,...
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