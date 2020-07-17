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На проспекте Интернациональном горел балкон – Фото

17.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


11 июля около восьми часов вечера в Горецкий РОЧС сообщили, что горит балкон по проспекту Интернациональному, 26. Звонили очевидцы из соседнего дома.

На проспекте Интернациональном горел балкон – Фото

Спасатели, прибывшие на место ЧП, оперативно ликвидировали пожар, сообщил инспектор ИНиП Горецкого РОЧС Илья Ерофеев.

На проспекте Интернациональном горел балкон – Фото

О причине данного ЧП — читайте в субботнем номере «Горецкого вестника».

На проспекте Интернациональном горел балкон – Фото

Валерия Дроздовская, фото РОЧС


 
 
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11 июля около восьми часов вечера в Горецкий РОЧС сообщили, что горит балкон по проспекту Интернациональному, 26. Звонили очевидцы из соседнего дома. Спасатели,...
 
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