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В Сети появился новый вирусный ролик о птицах с руками (и это очень смешно)
Источник материала: Tut.by
Дункан Эванс из Великобритании занимается созданием забавных видео, которыми потом делится в своих соцсетях. Но его последний ролик стал настоящим хитом менее чем за сутки после публикации, хотя идея его и не нова. Дункан представил ситуацию, в которой у птиц в дополнение к крыльям были бы руки. Смотрится это очень смешно, оцените сами.
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