Тепло и немного дождя – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Предстоящие выходные будут солнечными и почти без дождя, обещают синоптики.





В субботу, 18 июля, будет до +24°С и солнечно.

19 июля, в воскресенье, ожидается до плюс 25, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.