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Тепло и немного дождя – погода в Горках на выходные
17.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Предстоящие выходные будут солнечными и почти без дождя, обещают синоптики.
В субботу, 18 июля, будет до +24°С и солнечно.
19 июля, в воскресенье, ожидается до плюс 25, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.
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Предстоящие выходные будут солнечными и почти без дождя, обещают синоптики. В субботу, 18 июля, будет до +24°С и солнечно. 19 июля, в воскресенье, ожидается до плюс...
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