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В минском планетарии – новый сезон. Бежим смотреть на галактики, красные звёзды и Луну!

17.07.2020 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 17 июля, обсерватория минского планетария начала сезон летних наблюдений. Всех зовут понаблюдать в телескоп за самыми интересными космическими объектами: это двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце и так далее.

Чтобы посмотреть в телескоп из обсерватории, нужно:

  • дождаться безоблачной погоды;
  • зайти на главную страницу сайта по ссылке;
  • найти на заглавной фотографии сайта информацию о наблюдениях;
  • прийти в указанное время.

При планировании посещения обсерватории советуют следить за ежедневными оповещениями и обязательно уточнять информацию в тот же вечер на сайте.

Ориентировочный график работы:

  • вечерние наблюдения: среда – воскресенье (время ежедневно меняется и указывается в шапке сайта);
  • дневные наблюдения: суббота – воскресенье (с 12:00 до 15:00);
  • выходные: понедельник – вторник.

В графике возможны изменения в связи с погодными условиями, техническим обслуживанием и условиями видимости объектов. 

 
 
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Сегодня, 17 июля, обсерватория минского планетария начала сезон летних наблюдений. Всех зовут понаблюдать в телескоп...
 
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