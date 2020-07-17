В минском планетарии – новый сезон. Бежим смотреть на галактики, красные звёзды и Луну!

Источник материала: KYKY

Сегодня, 17 июля, обсерватория минского планетария начала сезон летних наблюдений . Всех зовут понаблюдать в телескоп за самыми интересными космическими объектами: это двойные и кратные звезды, звездные скопления, галактики, планеты, Луну, Солнце и так далее.

Чтобы посмотреть в телескоп из обсерватории, нужно:

дождаться безоблачной погоды;

зайти на главную страницу сайта по ссылке ;

; найти на заглавной фотографии сайта информацию о наблюдениях;

прийти в указанное время.

При планировании посещения обсерватории советуют следить за ежедневными оповещениями и обязательно уточнять информацию в тот же вечер на сайте.

Ориентировочный график работы:

вечерние наблюдения: среда – воскресенье (время ежедневно меняется и указывается в шапке сайта);

дневные наблюдения: суббота – воскресенье (с 12:00 до 15:00);

выходные: понедельник – вторник.

В графике возможны изменения в связи с погодными условиями, техническим обслуживанием и условиями видимости объектов.