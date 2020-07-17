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В минском планетарии – новый сезон. Бежим смотреть на галактики, красные звёзды и Луну!
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 17 июля, обсерватория минского планетария
Чтобы посмотреть в телескоп из обсерватории, нужно:
При планировании посещения обсерватории советуют следить за ежедневными оповещениями и обязательно уточнять информацию в тот же вечер на сайте.
Ориентировочный график работы:
В графике возможны изменения в связи с погодными условиями, техническим обслуживанием и условиями видимости объектов.
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Сегодня, 17 июля, обсерватория минского планетария начала сезон летних наблюдений. Всех зовут понаблюдать в телескоп...
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