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В Китае начался сбор ягод годжи. Посмотрите (ФОТО)

17.07.2020 16:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае начался сбор ягод годжи. Посмотрите (ФОТО)

В Китае на плантации в районе Хунсыбу (Нинся-Хуэйский автономный район) идет сбор урожая ягод годжи. Их собирают местные жители. На завод урожай доставляют рабочие, пишет газета China Daily.

Подобных плантаций в Нинся-Хуэйском автономном районе – сотни.  В общей сложности под них отведена площадь в 66,7 тыс. га – это треть территории выращивания ягод годжи в стране. 

 


Каждый год здесь производится примерно 140 тыс. т сушеных годжи. На них отмечается высокий спрос у китайских ресторанов.




ФОТО: China Daily

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В Китае на плантации в районе Хунсыбу (Нинся-Хуэйский автономный район) идет сбор урожая ягод годжи. Их собирают местные жители. На завод урожай доставляют рабочие,...
 
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