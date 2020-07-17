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В Китае начался сбор ягод годжи. Посмотрите (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
В Китае на плантации в районе Хунсыбу (Нинся-Хуэйский автономный район) идет сбор урожая ягод годжи. Их собирают местные жители. На завод урожай доставляют рабочие,
Подобных плантаций в Нинся-Хуэйском автономном районе – сотни. В общей сложности под них отведена площадь в 66,7 тыс. га – это треть территории выращивания ягод годжи в стране.
Каждый год здесь производится примерно 140 тыс. т сушеных годжи. На них отмечается высокий спрос у китайских ресторанов.
ФОТО: China Daily
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В Китае на плантации в районе Хунсыбу (Нинся-Хуэйский автономный район) идет сбор урожая ягод годжи. Их собирают местные жители. На завод урожай доставляют рабочие,...
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