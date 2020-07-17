В Китае начался сбор ягод годжи. Посмотрите (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

В Китае на плантации в районе Хунсыбу (Нинся-Хуэйский автономный район) идет сбор урожая ягод годжи. Их собирают местные жители. На завод урожай доставляют рабочие, пишет газета China Daily.

Подобных плантаций в Нинся-Хуэйском автономном районе – сотни. В общей сложности под них отведена площадь в 66,7 тыс. га – это треть территории выращивания ягод годжи в стране.









Каждый год здесь производится примерно 140 тыс. т сушеных годжи. На них отмечается высокий спрос у китайских ресторанов.













ФОТО: China Daily

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