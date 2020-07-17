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Меркель и Макрон приехали в Брюссель на саммит ЕС

17.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Брюсселе начинается первый с начала пандемии очный саммит. Главы государств и правительств 27 стран съезжаются к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меркель и Макрон приехали в Брюссель на саммит ЕС

Уже прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.

Меркель и Макрон приехали в Брюссель на саммит ЕС

Участников саммита ждёт непростая дискуссия. Главная задача – найти пути преодоления экономического кризиса после пандемии. Несмотря на то, что стратегия уже определена, у государств всё ещё есть разногласия. 

Люди в материале: Ангела Меркель, Эммануэль Макрон

 
 
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Новости мира. В Брюсселе начинается первый с начала пандемии очный саммит. Главы государств и правительств 27 стран съезжаются к месту назначения, сообщили в...
 
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