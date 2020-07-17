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Обыски в Дубровно

17.07.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С утра милиция пытается провести обыски у Михаила Чемурака в Дубровно

Про это рассказал сам Михаил, который уехал сегодня по делам, и не находится дома. По его словам, утром 17 июля милиция пришла по двум адресам, с которыми он связан с ордерами на обыск. Михаил не исключает, что обыск может проходить и в доме его сестры, с которой некоторое время не было связи.

Возможно, что обыску активиста объединенной гражданской партии связан с тем, что недавно в Дубровно киоск «Табакерка» был расписан надписями 3%. Сам Михаил уже обвинен в таких надписях сделанных мелом на асфальте. Правда, протокол за надписи, который был составлен пару дней назад, обвиняет его в проведении массового мероприятия.
 
 
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С утра милиция пытается провести обыски у Михаила Чемурака в Дубровно
 
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