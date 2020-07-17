Велопробег на Августовском канале, вечер в аквацентре, встреча с известными гродненцами. Молодежный поезд прибудет в Гродно 23 июля

Источник материала: Вороновская газета





День молодежи на XXIX фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Проехав через Витебск, Шклов, Могилев, Гомель, Пинск и Республиканский молодежный проект «Поезд «#Беларусь. Моладзь. Натхненне» стартует 18 июля – вна XXIX фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Проехав через Витебск, Шклов, Могилев, Гомель, Пинск и Брест , 23 июля поезд прибудет в Гродно. Частью молодежной команды, которая примет участие в проекте, станут 11 ребят из Гродненской области. В их числе – победители и призеры областных и республиканских конкурсов и фестивалей с высокими успехами в учебе, творчестве и спорте.

– Это оригинальный молодежный проект, который позволит ребятам из разных уголков страны поближе познакомиться с регионом: его культурным достоянием, знаковыми объектами, созданными в эпоху независимой Беларуси, уровнем социально-экономического развития, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк во время рабочего совещания по вопросам организации встречи участников проекта. – Мы должны организовать для ребят интересное и запоминающееся пребывание в нашем городе. Проект действительно креативный. В перспективе хотелось бы, чтобы аналогичный был реализован уже на уровне Гродненского региона.

отметилво время рабочего совещания по вопросам организации встречи участников проекта. –





Программа для участников проекта уже подготовлена: утром 23 июля ребята прибудут на перрон железнодорожного вокзала в Гродно. Руководителем состава будет известная медийная личность. Имя организаторы пока держат в секрете. Одним из первых мероприятий насыщенного дня станет торжественное возложение цветов в парке Жилибера к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ребята отдадут дань памяти павшим и живым героям. Затем запланировано посещение молодежного центра, где открытом диалоге участники смогут пообщаться с руководством области, выдающимися спортсменами и знаменитыми людьми Гродненщины.





– Один из ключевых эпизодов программы – посещение Августовский канала, – рассказал начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. – Здесь на шлюзе Домбровка стартует молодежный велопробег. Ребята проедут порядка 12 километров, увидят красоты и уникальность здешних мест, а после в деталях смогут познакомиться с историей Августовского канала.









На этом спортивные приключения в Гродно не закончатся. Молодых людей отвезут в аквацентр, который на несколько часов окажется в их полном распоряжении. За это время появится уникальный шанс познакомиться с работой всего комплекса целиком. В программе запланированы также экологическая акция и встреча за круглым столом в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. На протяжении всего дня делегацию будут сопровождать волонтеры БРСМ. Детально продуманы и вопросы безопасности: организовано дежурство сотрудников милиции, областного управления МЧС, скорой помощи.





По словам начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Игоря Булавко, новый молодежный проект Министерства образования и Белорусского республиканского союза молодежи нацелен на более динамичное развитие молодежной политики в регионах: патриотическое воспитание, популяризацию культурного наследия и здорового образа жизни, волонтерского движения, поддержку одаренной и талантливой молодежи, усиление роли молодежи в общественно-политической жизни.

Анна РАДЮК

Фото: автора и из открытых источников

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