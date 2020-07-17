Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости

Источник материала: СТВ

Мы с детства видим наших родителей, поэтому нам кажется, что они не менялись со времён нашего появления на свет. Но когда мама и папа внезапно выходят на пенсию, становится очевидно, сколько времени прошло.

То же самое касается и актёров. Поскольку они постоянно снимаются в фильмах, мы не замечаем, как медленно, но верно эти люди становятся старше. А если уж сравнить артистов с теми, какими они были на заре своей карьеры или ещё раньше, то разница просто бросается в глаза.

Сможете узнать их в юности? Показываем актрис, которые играют роли милых бабушек

Евгений Леонов



Фото: instagram.com/kino.cccp и instagram.com/retro_world_best

Татьяна Васильева



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/rossiiskie_znamenitosti

Лия Ахеджакова



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/zvezda_teatrala

Наталья Гундарева



Фото: instagram.com/like_wine_ и Кино-театр.ру

Елена Валюшкина



Фото: кадр из фильма «Формула любви» и instagram.com/elena_valushkina

Алексей Серебряков



Фото: Кино-театр.ру / коллекция Владимира Молчанова и instagram.com/alexey_serebryakov_fan

Олег Табаков



Фото: кадр из фильма «Испытательный срок» и instagram.com/my_tabakov