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Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Источник материала: СТВ
Мы с детства видим наших родителей, поэтому нам кажется, что они не менялись со времён нашего появления на свет. Но когда мама и папа внезапно выходят на пенсию, становится очевидно, сколько времени прошло.
То же самое касается и актёров. Поскольку они постоянно снимаются в фильмах, мы не замечаем, как медленно, но верно эти люди становятся старше. А если уж сравнить артистов с теми, какими они были на заре своей карьеры или ещё раньше, то разница просто бросается в глаза.
Евгений Леонов
Татьяна Васильева
Лия Ахеджакова
Наталья Гундарева
Елена Валюшкина
Алексей Серебряков
Олег Табаков
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Мы с детства видим наших родителей, поэтому нам кажется, что они не менялись со времён нашего появления на свет. Но когда мама и папа внезапно выходят на пенсию,...
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