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Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости

17.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мы с детства видим наших родителей, поэтому нам кажется, что они не менялись со времён нашего появления на свет. Но когда мама и папа внезапно выходят на пенсию, становится очевидно, сколько времени прошло.

То же самое касается и актёров. Поскольку они постоянно снимаются в фильмах, мы не замечаем, как медленно, но верно эти люди становятся старше. А если уж сравнить артистов с теми, какими они были на заре своей карьеры или ещё раньше, то разница просто бросается в глаза.  

Сможете узнать их в юности? Показываем актрис, которые играют роли милых бабушек

Евгений Леонов

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Фото: instagram.com/kino.cccp и instagram.com/retro_world_best

Татьяна Васильева

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/rossiiskie_znamenitosti

Лия Ахеджакова

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/zvezda_teatrala

Наталья Гундарева

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Фото: instagram.com/like_wine_ и Кино-театр.ру

Елена Валюшкина

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Фото: кадр из фильма «Формула любви» и instagram.com/elena_valushkina

Алексей Серебряков

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Фото: Кино-театр.ру / коллекция Владимира Молчанова и instagram.com/alexey_serebryakov_fan

Олег Табаков

Леонов, Васильева, Валюшкина. Вот так они выглядели в молодости
Фото: кадр из фильма «Испытательный срок» и instagram.com/my_tabakov

Кстати, ранее мы заинтересовались, как выглядели в молодости популярные ведущие. Фотографии юных Шепелева, Собчак, Гузеевой и других смотрите здесь.   

Люди в материале: Евгений Леонов, Татьяна Васильева, Лия Ахеджакова, Наталья Гундарева, Елена Валюшкина, Алексей Серебряков, Олег Табаков

 
 
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Мы с детства видим наших родителей, поэтому нам кажется, что они не менялись со времён нашего появления на свет. Но когда мама и папа внезапно выходят на пенсию,...
 
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