Иван Лавринович: «В основном вопросы решены во время приема, долгосрочные решения поставлены на контроль»

Источник материала: Вороновская газета

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую телефонную линию в Щучине.

Вопросы, с которыми обратились люди во время прямой линии, касались преимущественно тем занятости, благоустройства дорог и городского парка, прокладки канализационной системы в частном секторе. Звонили и по поводу нашествия лисиц, которые уничтожают домашний скот. А жители агрогородка Турья высказали тревогу в связи с планирующимся строительством нового сельскохозяйственного предприятия. Вопросы можно назвать житейскими, но это не значит, что они перестали быть важными. Каждое обращение взято на контроль.

– Обстановка в регионе спокойная, кадры райисполкома работают по своим направлениям, все под контролем, – отметил по окончании прямой линии Иван Лавринович. – В целом большинство вопросов касались жизнеобеспечения граждан: дороги, экология, приватизация жилья, трудоустройство. Мы обязательно поможем людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Те вопросы, которые можно было решить во время приема, мы разрешили на месте, а долгосрочные решения поставили на контроль. Все проблемы, за исключением прокладки канализационной системы в старом районе частной застройки, поправимы.

Помощник Президента вызывался лично помочь в трудоустройстве опытного бухгалтера из Гродно , которая в свои 55 лет не в состоянии найти работу. Проблема устройства на работу людей предпенсионного возраста существуют, работодатели не спешат принимать в штат возрастных сотрудников.

– Возраст и интеллект – понятия не коррелируемые, – отметил Иван Лавринович. – С накопленным опытом, желанием приносить пользу человек способен трудиться до шестидесяти и дольше.

Также Иван Лавринович взял под личный контроль ситуацию в деревне Острово Дембровского сельсовета, где по сельской дороге из карьера возят гравий и жители задыхаются от пыли. Сделать объезд или проработать другие варианты решения проблемы, чтобы не страдали пожилые люди и экология – такое поручение Иван Лавринович дал соответствующим службам.

Вместе с помощником Президента на прямой линии дежурили руководители местной власти. Всего на телефонную линию обратились 16 человек. Все получили исчерпывающие ответы.

Алла БИБИКОВА

Фото: Леонида ЩЕГЛОВА/БелТА