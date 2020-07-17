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Иван Лавринович: «В основном вопросы решены во время приема, долгосрочные решения поставлены на контроль»

17.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Иван Лавринович: «В основном вопросы решены во время приема, долгосрочные решения поставлены на контроль»

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую телефонную линию в Щучине.
 
Иван Лавринович: «В основном вопросы решены во время приема, долгосрочные решения поставлены на контроль»

 

Вопросы, с которыми обратились люди во время прямой линии, касались преимущественно тем занятости, благоустройства дорог и городского парка, прокладки канализационной системы в частном секторе. Звонили и по поводу нашествия лисиц, которые уничтожают домашний скот. А жители агрогородка Турья высказали тревогу в связи с планирующимся строительством нового сельскохозяйственного предприятия. Вопросы можно назвать житейскими, но это не значит, что они перестали быть важными. Каждое обращение взято на контроль.
 
Иван Лавринович: «В основном вопросы решены во время приема, долгосрочные решения поставлены на контроль»

–  Обстановка в регионе спокойная, кадры райисполкома работают по своим направлениям, все под контролем, – отметил по окончании прямой линии Иван Лавринович. – В целом большинство вопросов касались жизнеобеспечения граждан:  дороги, экология, приватизация жилья, трудоустройство. Мы обязательно поможем людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Те вопросы, которые можно было решить во время приема, мы разрешили на месте, а долгосрочные решения поставили на контроль. Все проблемы, за исключением прокладки канализационной системы в старом районе частной застройки, поправимы.

 
Иван Лавринович: «В основном вопросы решены во время приема, долгосрочные решения поставлены на контроль»
Помощник Президента вызывался лично помочь в трудоустройстве опытного бухгалтера из Гродно, которая в свои 55 лет не в состоянии найти работу. Проблема устройства на работу людей предпенсионного возраста существуют, работодатели не спешат принимать в штат возрастных сотрудников.
 
– Возраст и интеллект – понятия не коррелируемые, – отметил Иван Лавринович. – С накопленным опытом, желанием приносить пользу человек способен трудиться до шестидесяти и дольше.
 
Также Иван Лавринович взял под личный контроль ситуацию в деревне Острово Дембровского сельсовета, где  по сельской дороге из карьера возят гравий и жители задыхаются от пыли. Сделать объезд или проработать другие варианты решения проблемы, чтобы не страдали пожилые люди и экология – такое поручение Иван Лавринович дал соответствующим службам. 
 

Вместе с помощником Президента на прямой линии дежурили руководители местной власти. Всего на телефонную линию обратились 16 человек. Все получили исчерпывающие ответы.

Алла БИБИКОВА
Фото: Леонида ЩЕГЛОВА/БелТА

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел прямую телефонную линию в Щучине.     Вопросы, с которыми обратились люди во время...
 
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